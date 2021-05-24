В Башкирии растет заболеваемость мышиной лихорадкой

24 май 2021 | 10:45

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак доложила об эпидемиологической обстановке.







За 19-ю неделю зарегистрировано 180 случаев острых кишечных инфекций, из которых 122 — у детей. По данным Анны Казак, за последнюю неделю показатель вырос в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако с января заболеваемость находится ниже прошлогодних цифр в 1,4 раза.



За неделю зарегистрировано 10 случаев заболевания «мышиной лихорадкой» (геморрагическая лихорадка). При этом девять заболевших проживают в Уфе. Всего с начала года подтверждено 13 случаев.

Около трех тысяч жителей Башкирии обратились в медучреждения в связи с укусами клещей. На данный момент проведено 3 110 исследований. По результам, 0,8% клещей — энцефалитные, 18,7% — заражены боррелиями. В республике обработано около 3,5 га территорий от клещей.

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