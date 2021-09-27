В Башкирии пропала девочка из Стерлитамака Ксения Кайдаш

14:22, 27 сен 2021

В Стерлитамаке начались поиски пропавшей 12-летней девочки. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик», 26 сентября пропала Ксения Кайдаш. В настоящий момент известно, что она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении.



Приметы: рост 157 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы, голубые глаза.



Была одета: светлая толстовка, черные штаны, кроссовки.



Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить ее по телефонам: 89871060601 или 02.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан