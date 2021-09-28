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В Башкирии рядом с заповедником ушло под землю древнее озеро

В Башкирии рядом с заповедником ушло под землю древнее озеро

16:18, 28 сен 2021

Расположенное в заповеднике Шульган-таш озеро Ыгышма уходило под землю и раньше. Наблюдающие за ним сотрудники парка утверждают, что это случалось в 1921 и 1975 годах. Вот и сейчас на месте водоема глубиной в несколько метров — лишь ил и высохшие водоросли.

— Вода отсюда уже уходила, вплоть до того, что на дне стали расти деревья. Однако потом чаша вновь наполнилась родниками. Ивы и березы поднялись на поверхность и стали плавать. Отсюда и название водоема, с башкирского оно переводится «плавучее озеро», — рассказали работники парка.

Не исключено, что через какое-то время водоем вновь оживет. Как отмечают экологи, оба предыдущих раза озеро Ыгышма уходило под землю в засушливые годы. В качестве одной из причин нынешней ситуации они называют аномальную жару минувшего лета, вызвавшую общее падение уровня воды в окрестных реках.

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Источник: proural.info
Фото: Заповедник «Шульган-таш»
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