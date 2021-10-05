В Башкирии погиб 10-месячный ребенок, пытавшийся выбраться из коляски
18:06, 05 окт 2021
Трагическая случайность произошла в Иглинском районе республики.
Сегодня, 5 октября в селе Иглинского района Башкирии в одной из местных семей произошла настоящая трагедия. Точные её обстоятельства неизвестны, однако в результате скончался совсем маленький ребенок в возрасте 10 месяцев.
Однако существует предварительная информация о том, что малыш был ненадолго оставлен родителями в своей коляске. Пока родители были заняты ребенок пытался выбраться из коляски, но запутался в ремнях, что по предварительной информации и стало причиной его смерти.
Родители малыша в срочном порядке вызвали «скорую помощь», но к сожалению врачам оставалось лишь констатировать смерть. Пресс-служба Следственного комитета Башкирии сообщает, что обстоятельства смерти ребенка устанавливают следователи. Причину смерти ребенка установят по результатам судмедэкспертизы.