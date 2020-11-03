Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Благоварском районе нашли задушенным 7-месячного малыша

В Благоварском районе нашли задушенным 7-месячного малыша

В Благоварском районе нашли задушенным 7-месячного малыша

Благоварский район | 03 ноя 2020 | 08:42

В Благоварском районе Башкирии в селе Мирный в 5 утра 30 октября был найден мертвым 7-месячный малыш. Причиной смерти малыша стала механическая асфиксия. Как сообщил источник «КП-Уфа», на теле мальчика были явные телесные повреждения, младенца задушили, сдавив с левой стороны шеи.

Кто расправился с ребенком, пока остается неизвестным, начато расследование. Кто нашел его мертвым, и кто заявил в полицию – уточняется.



С места ЧП полицейские изъяли одежду погибшего мальчика, колыбельную кровать и одеяло.

Ранее сообщалось о ДТП в Благоварском районе: водитель «Шевроле Нива» насмерть сбил 80-летнего жителя. Трагедия произошла в селе Зурбуляк на Зурбулякской улице

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: