В Благоварском районе нашли задушенным 7-месячного малыша

Благоварский район | 03 ноя 2020 | 08:42

В Благоварском районе Башкирии в селе Мирный в 5 утра 30 октября был найден мертвым 7-месячный малыш. Причиной смерти малыша стала механическая асфиксия. Как сообщил источник «КП-Уфа», на теле мальчика были явные телесные повреждения, младенца задушили, сдавив с левой стороны шеи.



Кто расправился с ребенком, пока остается неизвестным, начато расследование. Кто нашел его мертвым, и кто заявил в полицию – уточняется.







С места ЧП полицейские изъяли одежду погибшего мальчика, колыбельную кровать и одеяло.



Ранее сообщалось о ДТП в Благоварском районе: водитель «Шевроле Нива» насмерть сбил 80-летнего жителя. Трагедия произошла в селе Зурбуляк на Зурбулякской улице





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