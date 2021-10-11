Авария в Башкирии: пострадали парень и девушка

13:47, 11 окт 2021

ДТП произошло на первом километре автодороги Кумертау-Ермолаево. Опрокинулся автомобиль Opel Astra.



19-летний житель Куюргазинского района за рулём не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и его 18-летняя пассажирка госпитализированы.







Пресс-центр ГИБДД Башкортостана сообщает, что молодой человек получил водительские права летом текущего года. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе под колеса автомобиля попал 53-летний пешеход. Пешеход решил перебежать дорогу в неположенном месте, и поплатился за свою беспечность.





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Фото: пресс-центр ГИБДД РБ