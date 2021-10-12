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В Башкирии в кювет опрокинулись водитель с пассажиркой

В Башкирии в кювет опрокинулись водитель с пассажиркой

10:04, 12 окт 2021

В восьмом часу вечера в Чишминском районе на 18 км автодороги Кара-Якупово - Петряево 20-летний местный житель за рулём "Kia Rio", предположительно, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель и его 21-летняя пассажирка госпитализированы. Назначено химико-токсикологическое исследование анализов водителя, которое покажет, был ли он на момент ДТП трезв. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1800 нарушений ПДД, задержаны 44 нетрезвых водителя. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чишминский район аварии ДТП происшествия
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