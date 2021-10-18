В Башкирии распространяют ориентировку на двух мужчин, пытавшихся похитить девочку

08:17, 18 окт 2021

В соцсетях появилась пугающая ориентировка на двух молодых людей, которые якобы пытались похитить четвероклассницу. Если верить опубликованному документу, все произошло накануне в деревне Уратукуль Буздякского района, сообщает издание «КП-Уфа».







Якобы двое неизвестных молодых людей лет 35 на вид схватили ребенка и отвезли на кладбище. Девочка кричала и сопротивлялась, на ее крики сбежались люди, и злоумышленники отпустили ребенка, не причинив ей вреда.



Согласно ориентировке подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера мог передвигаться на «Ларгусе» серебристого цвета, ему на вид около 35-40 лет, у него черные волосы и среднее телосложение, а одет в пятнистую камуфляжную форму.

В МВД по Башкирии на запрос пояснили, что «не уполномочены не опровергать, ни подтверждать данную информацию». В свою очередь автор поста предупреждает жителей Буздякского района, чтобы те поговорили с детьми и объяснили опасность заговаривать с незнакомыми людьми или садиться в чужую машину.

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