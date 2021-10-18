11:13, 18 окт 2021

В Пермском крае в поселке Сарс 12-летний мальчик устроил стрельбу в школе. По данным федеральных СМИ, шестиклассник пришел в школу с карабином «Сайга», чтобы расправиться с девочкой, которая его обижала.







Других учеников, по его словам, он трогать не собирался. Одноклассники сначала не поверили, что у мальчика есть ружье, тогда он решил доказать обратное и сделал два выстрела прямо в здании школы. К счастью, никто не пострадал, школьник попал в стену и потолок. Информацию о стрельбе подтвердили в пресс-службе МВД России по Пермскому краю.

— Сегодня около 8:00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия, — сообщили в ведомстве.

Школьник вел себя неадекватно и находился в состоянии эмоционального расстройства, во время стрельбы он выкрикивал фразу «В меня вселился бог!». Мальчика смогла успокоить директор школы. Она уговорила пройти его в свой кабинет, где после он отдал ей оружие. В учебном заведении находилось 300 детей и 30 педагогов, все они смогли самостоятельно эвакуироваться. Полицейские провели беседу со школьником и выяснили, что охотничье оружие он украл у отца.

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