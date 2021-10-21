Из 5 школ в Башкирии экстренно эвакуировали учеников

19:51, 21 окт 2021

В Уфе сразу из пяти школ экстренно эвакуировали учащихся и работников. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.







Эвакуация прошла в в школах №37, 126 и 137, а также в лицее №155 и центре образования №159. К зданиям выехали сотрудники полицейские, сотрудники ФСБ, МЧС, а также врачи. В учебных заведениях прошла тщательная проверка. Сообщается, что причиной эвакуации стали сообщения о подозрительных предметах на территории школ.



Напомним, накануне в Уфе были эвакуировали посетителей торговых центров «Мир», «Яй», «Галерея Арт», «Планета» и «Центральный». Такие меры были приняты из-за анонимных сообщений о готовящихся терактах.





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