В Башкирии задержали вора-сладкоежку (видео)

11:21, 30 окт 2021

В дежурную часть в Туймазинском районе поступило множество сообщений от представителей продуктовых магазинов о кражах.





Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 29-летний житель города Октябрьского, который уже имеет судимости по аналогичным преступлениям и не только. Подозреваемый признался в содеянном.



На кадрах видно, как мужчина набирает продукты коробками, складывает сыры и шоколадки в большую сумку и спокойно выносит через входные двери. Сыр он продавал первым встречным горожанам и заработал на этом 3 тысяч рублей, а сладкое съедал сам.





«В отношении 29-летнего подозреваемого дознавателем Отдела МВД России по Туймазинскому району возбуждено и расследуется 6 уголовных дел по факту кражи. Сам сладкоежка задержан», — добавили в пресс-службе МВД РФ по РБ.

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