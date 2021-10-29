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В Башкирии в доме убийцы нашли тело пропавшего полтора месяца назад мужчины

В Башкирии в доме убийцы нашли тело пропавшего полтора месяца назад мужчины

15:46, 29 окт 2021

В Башкирии нашли тело пропавшего полтора месяца назад 34-летнего жителя Уфы. В правоохранительные органы обратилась его сожительница 30 сентября, сообщив, что пропавший ушел из дома 16 сентября 2021 года, с тех пор о нем никакой информации не было. По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Тело обнаружили на балконе 49-летнего мужчины.

Обнаружить убитого в доме у подозреваемого удалось после сообщений о том, что его видели в последний раз с 49-летним мужчиной из Иглино, который живет в том же микрорайоне и подрабатывает слесарем. Труп нашли на съемной квартире на балконе, упакованным в полиэтилен, с признаками насильственной смерти.

«В ходе оперативных мероприятий выяснили, что пропавшего в последний раз видели на улице микрорайона Шакша – неподалеку от дома, где он проживал. В дальнейшем установлен 49-летний мужчина, причастный к исчезновению уфимца. Полицейские доставили его в отдел, где он рассказал, что убил своего 34-летнего знакомого», – сообщили в МВД по Башкирии.

Следователи СК по Башкирии выдвинули версию, что мужчины познакомились на улице 17 сентября. Подозреваемый пригласил потерпевшего к себе домой выпить спиртное, однако во время мероприятия между ними возник конфликт. Фигурант уголовного дела взял металлическую трубу и ударил ею по голове своего гостя, от чего тот скончался от полученных ранений. Спустя несколько дней подозреваемый купил полиэтилен, упаковал в него тело, посыпал известкой и спрятал на балконе. Там убитый пролежал больше месяца.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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