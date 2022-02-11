В Чишминском районе Башкирии мужчина убил знакомого и завернул его тело в полиэтилен

18:54, 11 фев 2022

В Чишминском районе установили подозреваемого в убийстве мужчины, который пропал без вести почти полтора месяца назад. Об этом сообщает Следком РБ.







В ведомстве рассказали, что 1 февраля в полицию обратился местный житель с заявлением об исчезновении своего 35-летнего сына, который ушел из дома 25 декабря прошлого года. Правоохранители установили, что в последний раз мужчину видели в гостях у 57-летнего знакомого в Чишмах. Сначала подозреваемый отрицал причастность к исчезновению пропавшего и сообщал, что его убил брат потерпевшего, а он, испугавшись обвинений в убийстве, спрятал тело на территории своего домовладения. Однако потом сознался в содеянном.

Так, по версии следствия, потерпевший, его брат и их общая знакомая распивали спиртное в гостях у подозреваемого. Когда все разошлись, хозяин дома и потерпевший поссорились. Подозреваемый нанес несколько ударов ножом в грудь своему гостю, в результате чего мужчина скончался. Желая избежать ответственности, злоумышленник обернул тело в полиэтилен и спрятал его на своем участке, закрыв его листом шифера и закидав снегом. Как сообщили в МВД по РБ, по весне мужчина хотел похоронить труп на берегу ближайшей речки.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.





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Фото: МВД по РБ