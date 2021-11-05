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В Башкирии пропала 16-летняя девушка из Уфы Фианда Христу

В Башкирии пропала 16-летняя девушка из Уфы Фианда Христу

13:28, 05 ноя 2021

В Уфе пропала 16-летняя Фианда Христу, сообщили волонтеры башкирского отделения «Лиза Алерт» 5 ноября. По данным поисковиков, девушка вышла из дома 3 ноября и не вернулась. 

Приметы: рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы черные длинные, глаза черные.

Была одета: длинный черный пуховик, серые спортивные штаны, черные кроссовки,белая вязаная шапка, красно-черный шарф.

Уточняется, что у девушки имеется инвалидность – она глухонемая. К поискам также привлекли и полицию. 

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа поиск
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