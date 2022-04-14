В Уфе пропала 18-летняя Милена Гилязетдинова
09:18, 14 апр 2022
Волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» сообщили о начале поисков пропавшей 18-летней Милены Гилязетдиновой из Уфы. По предоставленной информации, девушка вышла из дома 13 апреля и исчезла.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.
Была одета: белая кожаная куртка, черная водолазка,черные джинсы, белые кроссовки.
Если вам что-то известно о месторасположении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.
Источник:
gorobzor.ru
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