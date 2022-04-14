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В Уфе пропала 18-летняя Милена Гилязетдинова

В Уфе пропала 18-летняя Милена Гилязетдинова

09:18, 14 апр 2022

Волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» сообщили о начале поисков пропавшей 18-летней Милены Гилязетдиновой из Уфы. По предоставленной информации, девушка вышла из дома 13 апреля и исчезла. 

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Была одета: белая кожаная куртка, черная водолазка,черные джинсы, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о месторасположении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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