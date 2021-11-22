Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропал житель Ишимбая Дмитрий Иванов

В Башкирии пропал житель Ишимбая Дмитрий Иванов

11:49, 22 ноя 2021

В Башкирии без вести пропал 37-летний Дмитрий Иванов. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».

Пропавший является жителем Ишимбая. Он исчез в июле 2021, с тех пор его местонахождение неизвестно. 

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы, серо-голубые глаза. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам 89871060601 или 02. 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Теги: Ишимбайский район происшествия поиск
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: