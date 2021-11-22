В Башкирии пропал житель Ишимбая Дмитрий Иванов
11:49, 22 ноя 2021
В Башкирии без вести пропал 37-летний Дмитрий Иванов. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик».
Пропавший является жителем Ишимбая. Он исчез в июле 2021, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы, серо-голубые глаза.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам 89871060601 или 02.
Источник:
gorobzor.ru
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