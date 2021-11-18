В Башкирии пропал житель Ишимбая Сергей Блинов

09:06, 18 ноя 2021

В Башкирии волонтеры отряда «Отклик» ведут поиски жителя Ишимбая. Пропавший мужчина – 41-летний Сергей Блинов.



Сообщается, что с 20 августа его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 174 см, среднее телосложение, русые волосы, серо- голубые глаза.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обращаться по телефону: 89871060601 или 02.



Ранее волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» сообщили, что в Башкирии пропал 25-летний Рамазан Назаров. Сообщается, что житель Благовещенска вышел 15 ноября из дома, и с тех пор о нем нет никакой информации.



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Фото: поисково-спасательный отряд «Отклик»