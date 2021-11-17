В Башкирии пропал житель Благовещенска Рамазан Назаров

17:38, 17 ноя 2021

Волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» сообщили, что в Башкирии пропал 25-летний Рамазан Назаров. Сообщается, что житель Благовещенска вышел 15 ноября из дома, и с тех пор о нем нет никакой информации.







Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие.



Был одет: синяя куртка, черные спортивные брюки, темные кроссовки с ярко-зелеными вставками, черная шапка.



Если вам что-то известно о местонахождении Рамазана Назарова, сообщите, пожалуйста, по телефону бесплатной горячей линии 8 800 700 54 52.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе начались поиски 48-летней Аллы Ивановой. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».





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Фото: Лиза Алерт Башкортостан