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В Башкирии пропал житель Благовещенска Рамазан Назаров

В Башкирии пропал житель Благовещенска Рамазан Назаров

17:38, 17 ноя 2021

Волонтеры регионального отделения «Лиза Алерт» сообщили, что в Башкирии пропал 25-летний Рамазан Назаров. Сообщается, что житель Благовещенска вышел 15 ноября из дома, и с тех пор о нем нет никакой информации. 

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие.

Был одет: синяя куртка, черные спортивные брюки, темные кроссовки с ярко-зелеными вставками, черная шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении Рамазана Назарова, сообщите, пожалуйста, по телефону бесплатной горячей линии 8 800 700 54 52.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе начались поиски 48-летней Аллы Ивановой. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Благовещенский район происшествия в Башкирии поиск
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