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В Башкирии спасли двух рыбаков, застрявших на автомобиле в снегу

В Башкирии спасли двух рыбаков, застрявших на автомобиле в снегу

15:12, 22 ноя 2021

Два рыбака застряли в снегу на легковом автомобиле в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

22 ноября сотрудники спасательного ведомства Дюртюлинского района получили информацию о том, что в деревне Казы-Ельдяк два рыбака застряли в снегу на автомашине Renault Logan.

«К счастью, все завершилось благополучно: мужчин, попавших в снежный «плен», спасли при помощи спецтехники», — говорится в сообщении пресс-службы.
Спасатели рекомендуют жителям на время отложить дальние поездки и переждать непогоду дома.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии 12 человек застряли в снегу на квадроциклах. 

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Источник: regnum.ru
Теги: Дюртюлинский район происшествия
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