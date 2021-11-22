В Башкирии спасли двух рыбаков, застрявших на автомобиле в снегу

15:12, 22 ноя 2021

Два рыбака застряли в снегу на легковом автомобиле в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.







22 ноября сотрудники спасательного ведомства Дюртюлинского района получили информацию о том, что в деревне Казы-Ельдяк два рыбака застряли в снегу на автомашине Renault Logan.

«К счастью, все завершилось благополучно: мужчин, попавших в снежный «плен», спасли при помощи спецтехники», — говорится в сообщении пресс-службы.

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