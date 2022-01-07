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В Башкирии в снежный плен попали 11 автомобилей

В Башкирии в снежный плен попали 11 автомобилей

18:30, 07 янв 2022

В Башкирии спасатели вызволили из снежного плена большое число автомобилей. Как сообщает Госкомитет РБ по ЧС, машины застряли в нескольких районах республики.

Сегодня утром, 7 января, в Архангельском районе в снегу застрял автомобиль ВАЗ-2114, в котором находилось трое детей. Автомобиль отбуксировали силами Инзерского сельсовета села Валентиновка.

Также спасатели вызволили из «снежного плена» в Уфимском районе два автомобиля «Хендай Солярис» и «КИА Рио», в которых находилось трое мужчин.

Ближе к обеду между населенными пунктами Батырово и Софиевка Федоровского района на дороге застряли 11 автомобилей. Позже машины удалось вызволить из снега.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: происшествия
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