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В Белорецком районе Башкирии двое мужчин пропали на снегоходах

В Белорецком районе Башкирии двое мужчин пропали на снегоходах

17:47, 07 янв 2022

В Белорецком районе вчера днем, 6 января, двое мужчин уехали в лес и пропали. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС. Вечером на поиски пропавших выехали спасатели.

Мужчин обнаружили сотрудники экстренной службы и выяснили, что у них сломался снегоход. Жителей Башкирии эвакуировали до деревни Отнурок.

Ранее сообщалось, что в Белорецке без отопления остались более 15 тысяч человек, так как произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Напомним, что группа туристов отправилась встречать Новый год к водопаду Атыш в Белорецком районе. 30 декабря они выехали из Казани, а возвратиться планировали 2 января. Связь с родственниками туристы потеряли, 4 января мать одного из мужчин обратилась в МЧС по Республике Башкортостан и рассказала, что не может дозвониться до сына, который ушел в поход.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Белорецкий район происшествия
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