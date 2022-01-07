В Белорецке без отопления остались более 15 тысяч человек
12:31, 07 янв 2022
В Белорецке произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения. Причина - изношенность участка на магистральном трубопроводе центрального отопления.
Сейчас на участке проводятся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время завершения сварочных работ в 15.00, после чего приступят к заполнению системы.
Ранее сообщалось, что при катании на тюбинге в Белорецком районе Башкирии 29-летний гражданин Молдавии Михаил Цуцуяну сломал четыре позвонка. Инцидент произошел 2 января на необорудованном для катания месте недалеко от садов «Царское село». Цуцуяну отдыхал там вместе с друзьями, супругой и 2-летним сыном.
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Источник:
t.me
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