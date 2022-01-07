В Белорецке без отопления остались более 15 тысяч человек

12:31, 07 янв 2022

В Белорецке произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения. Причина - изношенность участка на магистральном трубопроводе центрального отопления.







Сейчас на участке проводятся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время завершения сварочных работ в 15.00, после чего приступят к заполнению системы.