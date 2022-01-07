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В Белорецке без отопления остались более 15 тысяч человек

В Белорецке без отопления остались более 15 тысяч человек

12:31, 07 янв 2022

В Белорецке произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения. Причина - изношенность участка на магистральном трубопроводе центрального отопления. 

Сейчас на участке проводятся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время завершения сварочных работ в 15.00, после чего приступят к заполнению системы.

Ранее сообщалось, что при катании на тюбинге в Белорецком районе Башкирии 29-летний гражданин Молдавии Михаил Цуцуяну сломал четыре позвонка. Инцидент произошел 2 января на необорудованном для катания месте недалеко от садов «Царское село». Цуцуяну отдыхал там вместе с друзьями, супругой и 2-летним сыном.

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Источник: t.me
Теги: Белорецкий район
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