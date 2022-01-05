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В Башкирии нашли туристов, пропавших в Белорецком районе

В Башкирии нашли туристов, пропавших в Белорецком районе

12:50, 05 янв 2022

Группа туристов отправилась встречать Новый год к водопаду Атыш в Белорецком районе. 30 декабря они выехали из Казани, а возвратиться планировали 2 января.

Связь с родственниками туристы потеряли, 4 января мать одного из мужчин обратилась в МЧС по Республике Башкортостан и рассказала, что не может дозвониться до сына, который ушел в поход.

Туристов нашли в деревне около водопада Атыш, связи у них не было, а сами они удивились поисковой группе.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии обнаружили мертвым пропавшего жителя Кумертау. Ранее сообщалось, что отец двоих детей буквально исчез после корпоратива и к его поискам подключились, помимо полиции, волонтеры по поиску пропавших людей.

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Источник: bash.news
Фото: pexels
Теги: Белорецкий район происшествия
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