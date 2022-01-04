В Башкирии обнаружили мертвым пропавшего жителя Кумертау

14:19, 04 янв 2022

Пропавшего еще 24 декабря 2021 года жителя Кумертау Артура Яхина обнаружили сегодня утром, 4 января. Ранее сообщалось, что отец двоих детей буквально исчез после корпоратива и к его поискам подключились, помимо полиции, волонтеры по поиску пропавших людей.







В начале этого года добровольцы даже обратились в соцсетях к главе Башкирии Радию Хабирову, чтобы ускорить поиски молодого отца. Дома его ждали двое дочерей и супруга. К сожалению, чуда не произошло: тело Артура было найдено около полудня в Кумертау. Об этом сообщили волонтеры, занимавшиеся его поисками. Сейчас известно, что тело мужчины доставили в морг.





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