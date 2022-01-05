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В Октябрьском бездомный нанес ножевые ранения прохожему возле магазина

В Октябрьском бездомный нанес ножевые ранения прохожему возле магазина

11:09, 05 янв 2022

Инцидент произошел 1 января, вечером в городе Октябрьский в 34 микрорайоне. 66-летний мужчина без определённого места жительства ударил ножом незнакомого ему человека во время ссоры.

Полицейские предварительно установили, злоумышленник на крыльце магазина в ходе ссоры три раза ударил в грудь ножом 45–летнего местного жителя. Пострадавший, дойдя до дома,  вызвал «скорую помощь». У потерпевшего были диагностированы проникающие ранения грудной клетки. Сейчас состояние его здоровья медиками оценивается как удовлетворительное.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы полиции злоумышленник был задержан. Им оказался 66-летний мужчина без определённого места жительства, который ранее судим за аналогичное преступление. Подозреваемый вину признал и заявил, что в тот вечер был пьян, а возле магазина он оказался по той причине, что хотел попросить сигарету», — добавили в ведомстве.



Следователем Отдела МВД России по г.Октябрьскому возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый находится под стражей.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Октябрьский происшествия
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