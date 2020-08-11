В Белорецком районе Башкирии пропала незарегистрированная группа туристов

10 августа в Центр обработки вызовов сообщили о том, что 8 августа незарегистрированная группа из 8 туристов поехала отдыхать на водопад Атыш Белорецкого района. Домой в назначенное время – 9 августа – группа не вернулась, на связь не выходит. На помощь оперативно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, спасатели оказали помощь группе туристов из 10 человек, которые не могли перебраться на другой берег. Группу переплавили с помощью плавсредства. ТВ ходе спасения туристы из этой группы рассказали, что видели 8 потерявшихся путешественников на водопаде. Все они живы и ждут помощи спасателей.
На данный момент ведутся их поиски, которые осложняются тем, что группа не была зарегистрирована, поэтому спасателям не известен маршрут. Родственники также не могут указать их местоположение. Читать дальше...