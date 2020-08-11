В Белорецком районе Башкирии пропала незарегистрированная группа туристов

Белорецкий район | 11 авг 2020 | 11:27

10 августа в Центр обработки вызовов сообщили о том, что 8 августа незарегистрированная группа из 8 туристов поехала отдыхать на водопад Атыш Белорецкого района. Домой в назначенное время – 9 августа – группа не вернулась, на связь не выходит. На помощь оперативно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.







Как рассказали в пресс-службе ведомства, спасатели оказали помощь группе туристов из 10 человек, которые не могли перебраться на другой берег. Группу переплавили с помощью плавсредства. ТВ ходе спасения туристы из этой группы рассказали, что видели 8 потерявшихся путешественников на водопаде. Все они живы и ждут помощи спасателей.

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На данный момент ведутся их поиски, которые осложняются тем, что группа не была зарегистрирована, поэтому спасателям не известен маршрут. Родственники также не могут указать их местоположение.