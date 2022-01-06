В Башкирии молодой житель Молдавии, катаясь на тюбинге, сломал 4 позвонка
23:34, 06 янв 2022
При катании на тюбинге в Белорецком районе Башкирии 29-летний гражданин Молдавии Михаил Цуцуяну сломал четыре позвонка. В тяжелом состоянии молодого человека госпитализировали в реанимацию Белорецкой центральной районной больницы. Там пациента ввели в медикаментозную кому. В ближайшее время ему должны сделать операцию. Михаила лечат платно, поскольку он имеет лишь временную регистрацию. Об этом «КП-Уфа» сообщила его супруга Алена.
Инцидент произошел 2 января на необорудованном для катания месте недалеко от садов «Царское село». Цуцуяну отдыхал там вместе с друзьями, супругой и 2-летним сыном.
Михаила ввели в медикаментозную кому – время от времени он приходит в сознание. У мужчины нет медицинского полиса, из-за чего лечение будет платным.
Отек головного мозга у Михаила уже начал спадать, спинной пока находится в том же состоянии. Как только отек спадет и с него, в Белорецкую ЦРБ приедут врачи из Уфы и проведут необходимую операцию.