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В Башкирии молодой житель Молдавии, катаясь на тюбинге, сломал 4 позвонка

В Башкирии молодой житель Молдавии, катаясь на тюбинге, сломал 4 позвонка

23:34, 06 янв 2022

При катании на тюбинге в Белорецком районе Башкирии 29-летний гражданин Молдавии Михаил Цуцуяну сломал четыре позвонка. В тяжелом состоянии молодого человека госпитализировали в реанимацию Белорецкой центральной районной больницы. Там пациента ввели в медикаментозную кому. В ближайшее время ему должны сделать операцию. Михаила лечат платно, поскольку он имеет лишь временную регистрацию. Об этом «КП-Уфа» сообщила его супруга Алена.

Инцидент произошел 2 января на необорудованном для катания месте недалеко от садов «Царское село». Цуцуяну отдыхал там вместе с друзьями, супругой и 2-летним сыном.

– Было где-то 17:30, начало темнеть, ко мне с ребенком подбегает парень, говорит, парнишка голову разбил. Я побежала к нему, а голова у него в крови, он был без сознания. Долго скорую ждали – все машины были заняты. В тот же вечер его госпитализировали в больницу, – вспоминает девушка. – Состояние стабильно тяжелое. Со 2 января он в реанимации находится. У него сломаны два грудных, два шейных позвонка, отек головного и спинного мозга.

Михаила ввели в медикаментозную кому – время от времени он приходит в сознание. У мужчины нет медицинского полиса, из-за чего лечение будет платным.

– Точная сумма [за лечение] будет известна только 10-го числа, когда вернется бухгалтер больницы. Врачи сказали, что платными будут реанимация, капельница, железки, которые будут ставить в позвоночник, и восстановление в палате. Примерная сумма – 300-400 тысяч рублей за все. – сказала Алена.
Девушка организовала сбор в соцсетях, чтобы оплатить лечение. По состоянию на 6 января благодаря помощи друзей, знакомых и неравнодушных людей ей удалось собрать порядка 300 тысяч рублей.


Отек головного мозга у Михаила уже начал спадать, спинной пока находится в том же состоянии. Как только отек спадет и с него, в Белорецкую ЦРБ приедут врачи из Уфы и проведут необходимую операцию.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецкий район происшествия
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