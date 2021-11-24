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В Башкирии рецидивист зарезал своего приятеля из-за денежного долга

В Башкирии рецидивист зарезал своего приятеля из-за денежного долга

14:07, 24 ноя 2021

В Учалинском районе стражи порядка раскрыли убийство 63-летнего жителя деревни Наурузово, тело которого 17 ноября обнаружила в его доме родственница.

Мужчина погиб от ножевых ранений в шею. Криминалисты выяснили, что в последний раз сельчанина видели в компании судимого за убийство мужчины. Впрочем, и сам погибший ранее отсидел за убийство.

По данным пресс-службы следкома Башкортостана, во время допроса подозреваемый не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Оказалось, что 11 ноября он пришел в гости к знакомому, чтобы выпить. Во время застолья мужчины поругались из-за денежного долга хозяина перед гостем. Тогда тот двумя ударами ножа в шею убил должника, закрыл дверь дома и ушел.


Дома у подозреваемого полицейские обнаружили кухонный нож, которым он убил жертву. Теперь мужчине предстоит понести наказание за убийство. На время расследования суд заключил его под стражу.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Учалинский район происшествия криминал
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