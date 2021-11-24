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В Башкирии мужчины спровоцировали ДТП, толкая по проезжей части автомобиль

В Башкирии мужчины спровоцировали ДТП, толкая по проезжей части автомобиль

22:48, 24 ноя 2021

Трое человек госпитализированы в результате ДТП в Стерлитамакском районе вечером 24 ноября, сообщает МЧС по региону.

Сообщение о происшествии в Башкирии поступило диспетчеру в 20:45. На 2 км Уфимского тракта вблизи города Стерлитамака четверо мужчин, включая водителя, толкали по проезжей части автомобиль ВАЗ 2112. Следующие в том же направлении водители автомобилей «Сузуки Лиана» и «Ниссан Альмера» не смогли вовремя сманеврировать, в результате три машины столкнулись.

Отмечено, что трое пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Затруднений движения на дороге не возникло.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии водитель из Удмуртии вылетел в кювет и врезался в дерево.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
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