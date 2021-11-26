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Стало известно, из-за чего полицейский пытался покончить с собой в Уфе

Стало известно, из-за чего полицейский пытался покончить с собой в Уфе

08:18, 26 ноя 2021

Полицейский, попытавшийся покончить с собой в уфимском отделе управления внутренних дел № 11, мог сделать это из-за личных проблем.  Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил изданию Уфа1 собственный источник.

Напомним, об инциденте стало известно днем, в МВД версию с попыткой суицида не подтвердили, отметив, что сейчас проводят проверку по факту получения сотрудником телесных повреждений.

— Просматривается личный мотив, он вроде говорил, что поссорился с женой, — сообщил источник. — Пока к нему еще нельзя, но жить будет, сам всё расскажет.

Сообщается также, что полицейский пытался покончить с собой дважды — в первый раз ему успели прийти на помощь коллеги.


В августе покончил с собой полицейский в Стерлитамаке. Сотрудник всего год проработал в ведомстве. А в 2019 году среди сотрудников МВД Башкирии случился всплеск самоубийств. Министр Роман Деев заявлял, что большинство подобных ситуаций не были связаны с профессиональной деятельностью погибших.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа происшествия
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