Уроженец Башкирии жестоко убил пенсионерку, вырезав ей глаза

13:14, 26 ноя 2021

Уроженца Башкирии задержали в Славянском районе Кубани по подозрению в жестоком убийстве. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, он вырезал пожилой женщине глаза.







Злоумышленник ворвался в дом к пенсионерке, выбив входную дверь. Сначала он избил пострадавшую, затем вырезал глазные яблоки, положил ей в рот стекло и оставил умирать. Отмечается, что подозреваемый был в состоянии сильнейшего наркотического опьянения. Мужчина не пытался скрыться с места происшествия, его задержали прямо возле тела погибшей.

Свой поступок обвиняемый объяснил тем, что ошибся адресом. Фактически, он признался, что хотел убить другого человека. Отмечается, что задержанный вел маргинальный образ жизни, не имел постоянного места жительства. В настоящее время расследование преступления продолжается.





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