Житель Стерлибашевского района из ревности до смерти избил женщину мотыгой

Стерлибашевский район криминал | 13 май 2021 | 16:57

Сегодня, 13 мая, сотрудники Следственного комитета РБ сообщили об убийстве на ферме в Стерлибашевском районе. Предполагаемого преступника удалось задержать, им оказался 46-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина жестоко расправился со своей 33-летней сожительницей накануне ночью.







Как удалось установить, между находившимися в отношениях скотником и дояркой произошла ссора из-за ревности. В какой-то момент подозреваемый начал избивать женщину. Он нанес ей множество ударов руками и мотыгой по голове и другим частям тела. После этого он просто оставил пострадавшую и ушел спать.



Ночью мужчина проснулся и понял, что его сожительница скончалась. Подозреваемый попытался замыть следы крови и скрыться с места преступления. Прятаться он решил на берегу реки. Однако там его обнаружили сотрудники правопорядка, приехавшие на вызов. Задержанный свою вину отрицать не стал. Отмечается, что мужчина был ранее судим за аналогичное преступление.

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Фото: СУ СК России по РБ