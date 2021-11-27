В Башкирии при пожаре погиб 53-летний мужчина

12:46, 27 ноя 2021

Сегодня утром, 27 ноября, рано утром в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в селе Мраково Кугарчинского района Башкирии.







По данным регионального управления МЧС, прибывшие на место ЧП сотрудники пожарной охраны обнаружили, что пламенем объят бревенчатый дом площадью 40 квадратных метров, расположенный на улице Кирова.



В ходе тушения пожара сотрудники экстренной службы обнаружили тело 53-летнего мужчины. Причины возгорания теперь предстоит выяснить дознавателю МЧС по Башкирии. На месте также работает следственно-оперативная группа, сообщают в пресс-службе ведомства.





Ранее в МЧС по Башкирии сообщили о смертельном пожаре в Белорецком районе. Информация в главное управление поступила в 16:28. Предварительно известно, что огонь начал распространяться на улице Ленина, в деревне Ломовка.





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Фото: МЧС по РБ