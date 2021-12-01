В Башкирии школьница выпала из окна 3 этажа школы и сломала позвоночник
15:07, 01 дек 2021
В Нефтекамске восьмиклассница выпала из окна третьего этажа школы и сломала позвоночник.
В одной из школ Нефтекамска восьмиклассница выпала из окна третьего этажа и сломала позвоночник. Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло в минувший понедельник, 29 ноября. По предварительным данным, девочка открыла окно и села на подоконник, чтобы проветриться, не удержалась и упала. Прибывшие медики диагностировали у нее перелом крестцовой кости и травму головы.
«Сейчас проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетней в результате выпадения из окна одной из школ Нефтекамска», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.