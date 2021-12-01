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В Башкирии школьница выпала из окна 3 этажа школы и сломала позвоночник

В Башкирии школьница выпала из окна 3 этажа школы и сломала позвоночник

15:07, 01 дек 2021

В Нефтекамске восьмиклассница выпала из окна третьего этажа школы и сломала позвоночник.

В одной из школ Нефтекамска восьмиклассница выпала из окна третьего этажа и сломала позвоночник. Как сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло в минувший понедельник, 29 ноября. По предварительным данным, девочка открыла окно и села на подоконник, чтобы проветриться, не удержалась и упала. Прибывшие медики диагностировали у нее перелом крестцовой кости и травму головы. 

«Сейчас проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетней в результате выпадения из окна одной из школ Нефтекамска», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.


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Источник: gtrk.tv
Теги: Нефтекамск происшествия
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