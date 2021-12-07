В Башкирии пьяная женщина выронила из окна первого этажа 10-месячного ребенка

15:30, 07 дек 2021

В Иглино пьяная женщина выронила из окна первого этажа десятимесячную девочку. Об этом сообщает Mash в Башкирии.







По данным издания, мать малышки попросила свою родственницу присмотреть за ребёнком, пока та отлучится по делам. Женщина согласилась и пришла в назначенное время, но не с пустыми руками. С собой она принесла спиртное и стала распивать, пока мать отсутствовала. Спустя какое-то время сиделка решила покурить, и взяв ребенка на руки, подошла к окну. Когда она стала закуривать, то внезапно выронила младенца наружу. Женщина бросилась спасать девочку, но потом вскоре забыла о ней и продолжила выпивать дальше.





«Малышка полчала лежала на морозе в снегу, пока не пришла мать. Ребенка с переохлаждением госпитализировали. Сейчас её состояние в норме», - сообщает издание.



В отношении жительницы Иглино возбудили уголовное дело. Теперь женщине грозит до года лишения свободы.





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Фото: Mash Batash