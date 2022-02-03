В Башкирии женщина оставила на морозе 10-месячного ребенка

16:12, 03 фев 2022

Суд вынес приговор в отношении уфимки, которая оставила на морозе 10-месячного ребенка. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в прокуратуре республики. 55-летнюю женщину признали виновной в оставлении ребенка в опасности.







Всё произошло в декабре прошлого года: тогда жительница Иглино попросила родственницу присмотреть за своей 10-месячной дочерью. Пока матери не было, нянька решила выпить. В результате младенец, одетый лишь в легкую кофточку, выпал у нее из рук. Хорошо, что квартира находилась на первом этаже дома. Няня этот факт проигнорировала и уснула. Девочку спустя час на улице нашла мать. Она отвезла ее в больницу, где ей установлен диагноз «переохлаждение средней степени». Подсудимая признала вину в полном объеме.

— Суд назначил ей наказание в виде 260 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу, — сообщили в ведомстве.





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