Оставила детей и укатила за пивом: в Башкирии пьяную 29-летнюю мать задержали сотрудники ДПС

16:16, 10 мар 2024

В Туймазах на улице Салавата Юлаева сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ-2113», за рулем которого находилась 29-летняя женщина. Признаки алкогольного опьянения были очевидны, а тест на содержание алкоголя в крови показал шокирующий результат - 1.010 мг/л, что в 8 раз превышает допустимую норму.

Как выяснилось, нарушительница оставила дома двоих детей - 2-летнего и 10-месячного - совершенно одних, чтобы съездить в магазин за пивом. Муж находился на вахте, и женщина, не сумев побороть скуку в праздничный день, сначала выпила то, что было дома, а затем решила отправиться за еще одной дозой.

В результате беспечного поступка ей грозит серьезное наказание. Сотрудники ГИБДД составили протокол, а автомобиль передали прибывшему на место родственнику задержанной. Женщину отпустили домой после профилактической беседы, но ее ждет суд, который может лишить ее права управления транспортным средством на длительный срок.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео