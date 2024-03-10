Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Оставила детей и укатила за пивом: в Башкирии пьяную 29-летнюю мать задержали сотрудники ДПС

Оставила детей и укатила за пивом: в Башкирии пьяную 29-летнюю мать задержали сотрудники ДПС

16:16, 10 мар 2024

В Туймазах на улице Салавата Юлаева сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ-2113», за рулем которого находилась 29-летняя женщина. Признаки алкогольного опьянения были очевидны, а тест на содержание алкоголя в крови показал шокирующий результат - 1.010 мг/л, что в 8 раз превышает допустимую норму.

Как выяснилось, нарушительница оставила дома двоих детей - 2-летнего и 10-месячного - совершенно одних, чтобы съездить в магазин за пивом. Муж находился на вахте, и женщина, не сумев побороть скуку в праздничный день, сначала выпила то, что было дома, а затем решила отправиться за еще одной дозой.

В результате беспечного поступка ей грозит серьезное наказание. Сотрудники ГИБДД составили протокол, а автомобиль передали прибывшему на место родственнику задержанной. Женщину отпустили домой после профилактической беседы, но ее ждет суд, который может лишить ее права управления транспортным средством на длительный срок.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Туймазы происшествия
Читайте также

Житель Аскино заплатит штраф 250 тысяч рублей за пьяное вождение
Происшествия в Башкирии
Житель Аскино заплатит штраф 250 тысяч рублей за пьяное вождение
В Башкирии полицейские задержали пьяную автоледи грудничком между сиденьями
Происшествия в Башкирии
В Башкирии полицейские задержали пьяную автоледи грудничком между сиденьями
В Башкирии женщина оставила на морозе 10-месячного ребенка
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии женщина оставила на морозе 10-месячного ребенка
Под Уфой пешехода насмерть сбил пьяный водитель
Происшествия в Башкирии
Под Уфой пешехода насмерть сбил пьяный водитель


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok