10:03, 12 дек 2021

В Туймазах загорелся завод по производству нефтепродуктов. Об этом сообщили в МЧС республики сегодня, 12 декабря.







Сигнал, что на территории ООО «Пилот» горит подземный резервуар с мазутом, поступил спасателям накануне в 11 часов вечера. Для тушения были направлены 38 человек и 12 единиц техники.



— Оказалось, что горит подземный резервуар с мазутом, объем жидкости в нем составляет порядка 30 м3, и разрушено кирпичное строение 3 х 4 метра. Создана воздушно-пенная подушка. Пожар локализовали спустя 35 минут. На данный момент тушение пожара продолжается, — сообщили в МЧС республики.



По информации спасателей, погибших и пострадавших нет.





Предварительной причиной возгорания называют воспламенение жидкости, которое произошло во время перекачки мазута из цистерн. На месте работает дознаватель МЧС.



Согласно данным «Контур.Фокус» основной деятельностью ООО «Пилот» действительно является производство нефтепродуктов. Фирма образована в феврале 2004 года и находится в городе Туймазы. Согласно данным, учредителями компании являются ООО «Инвестиционно-Консалтинговая группа», которая находится в Оренбурге, а также некий Салават Муртазин. Мужчина также владеет ИП по сбору опасных отходов в Оренбурге.





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В свою очередь, учредителями «Инвестиционно-Консалтинговая группы» являются: Дмитрий Соловых, его доля в компании составляет 93%, Антон Холкин и Егор Кочетков.



