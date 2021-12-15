В Чишминском районе Башкирии уфимец сделал замечание прохожему и попал в больницу с травмой позвоночника
16:05, 15 дек 2021
В столице Башкирии участковый задержал 37-летнего жителя Чишминского района, который избил железной трубой уфимца.
В полицию позвонили сотрудники больницы, куда попал 30-летний горожанин с травмированным позвоночником. Выяснилось, что недалеко от поселка Новочеркассово между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой один из них попал на больничную койку. 30-летний уфимец сделал прохожему замечание, и тот избил его металлической трубой.
Стражам порядка удалось быстро установить личность преступника – им оказался 37-летний житель Чишминского района. Теперь ему предстоит понести наказание по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.