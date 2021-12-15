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В Чишминском районе Башкирии уфимец сделал замечание прохожему и попал в больницу с травмой позвоночника

В Чишминском районе Башкирии уфимец сделал замечание прохожему и попал в больницу с травмой позвоночника

16:05, 15 дек 2021

В столице Башкирии участковый задержал 37-летнего жителя Чишминского района, который избил железной трубой уфимца.

В полицию позвонили сотрудники больницы, куда попал 30-летний горожанин с травмированным позвоночником. Выяснилось, что недалеко от поселка Новочеркассово между двумя мужчинами произошла ссора, в результате которой один из них попал на больничную койку. 30-летний уфимец сделал прохожему замечание, и тот избил его металлической трубой.

Стражам порядка удалось быстро установить личность преступника – им оказался 37-летний житель Чишминского района. Теперь ему предстоит понести наказание по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Чишминский район происшествия
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