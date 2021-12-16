Авария на трассе Уфа-Инзер-Белорецк: столкнулись автобус и легковушка, 3 человека пострадали - видео

14:02, 16 дек 2021

Сегодня, 16 декабря, около полудня на 91 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека.



Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РБ пассажирский автобус «Ford Transit», который двигался по маршруту Аскарово-Уфа врезался в «Volkswagen Polo».



В результате аварии три человека получили травмы: водитель и пассажир легкового автомобиля и пассажир автобуса. Подробности происшествия уточняются.

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