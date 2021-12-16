Авария на трассе Уфа-Инзер-Белорецк: столкнулись автобус и легковушка, 3 человека пострадали - видео
14:02, 16 дек 2021
Сегодня, 16 декабря, около полудня на 91 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. Как сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РБ пассажирский автобус «Ford Transit», который двигался по маршруту Аскарово-Уфа врезался в «Volkswagen Polo».
В результате аварии три человека получили травмы: водитель и пассажир легкового автомобиля и пассажир автобуса. Подробности происшествия уточняются.