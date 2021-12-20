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В Башкирии погиб водитель иномарки, столкнувшись с вахтовым автобусом

В Башкирии погиб водитель иномарки, столкнувшись с вахтовым автобусом

12:14, 20 дек 2021

Авария в Башкирии с участием пассажирского транспорта произошла сегодня, 20 декабря, в полдень в Туймазинском районе.

По имеющейся информации, авария произошла на 57 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Столкнулись вахтовый автобус ПАЗ и встречный минивен "Toyota Estima". В результате аварии водитель "Toyota" скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что в автобусе были три пассажира, их осматривают врачи. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Подробности ДТП уточняются.


Ранее сообщалось об еще одной  аварии в Башкирии: водитель сбил двух пешеходов, одна из которых скончалась.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия аварии
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