В Башкирии погиб водитель иномарки, столкнувшись с вахтовым автобусом

12:14, 20 дек 2021

Авария в Башкирии с участием пассажирского транспорта произошла сегодня, 20 декабря, в полдень в Туймазинском районе.







По имеющейся информации, авария произошла на 57 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Столкнулись вахтовый автобус ПАЗ и встречный минивен "Toyota Estima". В результате аварии водитель "Toyota" скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что в автобусе были три пассажира, их осматривают врачи. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.



Подробности ДТП уточняются.





Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии: водитель сбил двух пешеходов, одна из которых скончалась.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ