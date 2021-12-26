В аэропорту Уфы из-за непогоды задержаны прибытия и вылеты самолётов
15:21, 26 дек 2021
В уфимском аэропорту 26 декабря задержано прибытие девяти рейсов из Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Сургута и Казани. Об этом сообщает минтранс Башкирии. Отмечено, что максимальное время задержки составляет 7 часов 35 минут. Также в аэропорту Уфы задержан вылет семи рейсов в направлении Ростова-на-Дону, Москвы, Нового Уренгоя, Новосибирска, Казани, Сургута, Екатеринбурга. Максимальное время составляет задержки 7 часов 10 минут.
Подчёркнуто, что при задержке более 4 часов пассажирам предоставлено горячее питание и прохладительные напитки.