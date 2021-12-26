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В аэропорту Уфы из-за непогоды задержаны прибытия и вылеты самолётов

В аэропорту Уфы из-за непогоды задержаны прибытия и вылеты самолётов

15:21, 26 дек 2021

В уфимском аэропорту 26 декабря задержано прибытие девяти рейсов из Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Сургута и Казани. Об этом сообщает минтранс Башкирии. Отмечено, что максимальное время задержки составляет 7 часов 35 минут.


Также в аэропорту Уфы задержан вылет семи рейсов в направлении Ростова-на-Дону, Москвы, Нового Уренгоя, Новосибирска, Казани, Сургута, Екатеринбурга. Максимальное время составляет задержки 7 часов 10 минут.

Подчёркнуто, что при задержке более 4 часов пассажирам предоставлено горячее питание и прохладительные напитки.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Госкомтранс Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа
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