В аэропорту Уфы из-за непогоды задержаны прибытия и вылеты самолётов

15:21, 26 дек 2021

В уфимском аэропорту 26 декабря задержано прибытие девяти рейсов из Нового Уренгоя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Сургута и Казани. Об этом сообщает минтранс Башкирии. Отмечено, что максимальное время задержки составляет 7 часов 35 минут.



Также в аэропорту Уфы задержан вылет семи рейсов в направлении Ростова-на-Дону, Москвы, Нового Уренгоя, Новосибирска, Казани, Сургута, Екатеринбурга. Максимальное время составляет задержки 7 часов 10 минут.



Подчёркнуто, что при задержке более 4 часов пассажирам предоставлено горячее питание и прохладительные напитки.



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Фото: Госкомтранс Башкирии