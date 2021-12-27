В Башкирии столкнулись "Chevrolet Niva" и грузовой тягач "Volvo", погиб водитель
14:34, 27 дек 2021
Авария в Башкирии произошла сегодня, 27 декабря, в Туймазинском районе.
По имеющимся данным, авария произошла около 13 часов дня на 49 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, близ д.Никитинко. Столкнулись "Chevrolet Niva" и грузовой тягач "Volvo".
В результате ДТП водитель "Chevrolet" от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также