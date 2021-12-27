Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии столкнулись "Chevrolet Niva" и грузовой тягач "Volvo", погиб водитель

В Башкирии столкнулись "Chevrolet Niva" и грузовой тягач "Volvo", погиб водитель

14:34, 27 дек 2021

Авария в Башкирии произошла сегодня, 27 декабря, в Туймазинском районе.


По имеющимся данным, авария произошла около 13 часов дня на 49 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, близ д.Никитинко. Столкнулись "Chevrolet Niva"  и грузовой тягач "Volvo".

В результате ДТП водитель "Chevrolet" от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы. 

Читайте также:

Стали известны подробности массовой аварии в Башкирии, в которой погиб человек
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия Туймазинский район аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: