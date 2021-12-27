В Башкирии столкнулись "Chevrolet Niva" и грузовой тягач "Volvo", погиб водитель

14:34, 27 дек 2021

Авария в Башкирии произошла сегодня, 27 декабря, в Туймазинском районе.



По имеющимся данным, авария произошла около 13 часов дня на 49 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы, близ д.Никитинко. Столкнулись "Chevrolet Niva" и грузовой тягач "Volvo".



В результате ДТП водитель "Chevrolet" от полученных травм скончался. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ