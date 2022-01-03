В Мишкинском районе Башкирии владелец кафе устроил стрельбу во время ссоры с посетителями

19:19, 03 янв 2022

В селе Мишкино Мишкинского района Башкирии владелец кафе «Камильфо» устроил стрельбу по посетителям. Об этом пишут очевидцы в соцсетях. С их слов, причиной ЧП стало плохое обслуживание посетителей.







Как сообщает издание "Мой Башкортостан", после обоюдных оскорблений участники ссоры ушли на улицу и устроили драку. Людей разняли, а после хозяин заведения достал пистолет и стал стрелять «во всех без разбора».



Редакция обратилась в пресс-службу МВД по РБ с просьбой прокомментировать происшествие. В ведомстве отметили, что в заведении действительно была драка.

«Вчера вечером в отдел МВД России по Мишкинскому району поступило сообщение от руководителя одного из кафе о причинении ему телесных повреждений, – уточнили в пресс-службе. - Следственно-оперативная группа предварительно установила, что один из клиентов вступил в конфликт с работниками заведения, высказывая недовольство обслуживанием. Во время ссоры мужчина нанес телесные повреждения руководителю ресторана, который, по его словам, выстрелил в воздух из травматического оружия. Предполагаемый зачинщик конфликта был доставлен в отдел полиции и опрошен. Сейчас проводится проверка для установления обстоятельств происшествия и принятия решения в соответствии с законом».

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