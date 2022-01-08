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В Чекмагушевском районе Башкирии мужчина погиб при пожаре в бане

В Чекмагушевском районе Башкирии мужчина погиб при пожаре в бане

19:07, 08 янв 2022

В селе Киндеркулево Чекмагушевского района произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило сегодня, 8 января, в 00:10 в МЧС по РБ, сообщили в ведомстве.

По прибытию на место пожарные установили, что происходит открытое горение бревенчатой бани. Огнем была уничтожена кровля и повреждены стены. В 01:12 пожар удалось потушить.

В ходе разбора обнаружили тело 50-летнего мужчины.


Причину возгорания и обстоятельства произошедшего установит дознаватель МЧС России и следователи.

Напомним, что в Иглинском районе Башкирии 11 человек отравились хлором во время отдыха в банном комплексе. ЧП случилось в селе Ясная поляна. Все пострадавшие были госпитализированы в уфимскую клиническую больницу №21.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишминский район происшествия
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