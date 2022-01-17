В Башкирии на заводе УМПО произошел пожар

11:56, 17 янв 2022

В Уфе на второй площадке УМПО произошло возгорание. Об этом сегодня, 17 января сообщили в пресс-службе завода.



Возгорание произошло сегодня в 7 утра на участке мойки-детали.







— Возгорание произошло в сборочном цехе. На место выехали пожарные службы и скорая помощь. Пострадали два человека. Их доставили в больницу, — сообщила пресс-секретарь завода Ольга Копцева.



Сейчас устанавливаются причины произошедшего.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в квартире. Огнем повреждено имущество на кухне в двухкомнатной квартире. 50-летний мужчина получил термические ожоги рук, кистей, лица





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