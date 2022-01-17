Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии на заводе УМПО произошел пожар

В Башкирии на заводе УМПО произошел пожар

11:56, 17 янв 2022

В Уфе на второй площадке УМПО произошло возгорание. Об этом сегодня, 17 января сообщили в пресс-службе завода.

Возгорание произошло сегодня в 7 утра на участке мойки-детали.

— Возгорание произошло в сборочном цехе. На место выехали пожарные службы и скорая помощь. Пострадали два человека. Их доставили в больницу, — сообщила пресс-секретарь завода Ольга Копцева.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в квартире. Огнем повреждено имущество на кухне в двухкомнатной квартире. 50-летний мужчина получил термические ожоги рук, кистей, лица

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: