В Уфе мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в квартире

14:52, 13 янв 2022

Сегодня, 12 января, в Ленинском районе в многоквартирном доме на улице Летчиков, 2д произошел пожар.







Огнем повреждено имущество на кухне в двухкомнатной квартире. 50-летний мужчина получил термические ожоги рук, кистей, лица. Он пытался самостоятельно потушить возгорание. Его госпитализировали в ожоговый центр ГКБ №18.



"В обстоятельствах произошедшего разбирается дознаватель МЧС России", - рассказали в МЧС по РБ.



Ранее сообщалось о том, что В Башкирии во время пожара погиб годовалый ребенок. Установлено, что мать погибшего ребенка в момент возникновения пожара находилась с двумя детьми 3 и 6 лет в соседнем доме, — отметили в пресс-службе ведомства.

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