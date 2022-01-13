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В Уфе мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в квартире

В Уфе мужчина получил ожоги, пытаясь потушить пожар в квартире

14:52, 13 янв 2022

Сегодня, 12 января, в Ленинском районе в многоквартирном доме на улице Летчиков, 2д произошел пожар.

Огнем повреждено имущество на кухне в двухкомнатной квартире. 50-летний мужчина получил термические ожоги рук, кистей, лица. Он пытался самостоятельно потушить возгорание. Его госпитализировали в ожоговый центр ГКБ №18.

"В обстоятельствах произошедшего разбирается дознаватель МЧС России", -  рассказали в МЧС по РБ.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии во время пожара погиб годовалый ребенок. Установлено, что мать погибшего ребенка в момент возникновения пожара находилась с двумя детьми 3 и 6 лет в соседнем доме, — отметили в пресс-службе ведомства.

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Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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