В Башкирии во время пожара погиб годовалый ребенок

09:19, 13 янв 2022

В Туймазинском районе Башкирии пожар унес жизнь ребенка. Как сообщило МЧС республики сегодня, 13 января, трагедия случилась в деревне Булат поздним вечером накануне.







Сообщение о пожаре поступило в 23:51. Загорелся частный дом на улице Речной. Спустя час после прибытия спасателей горение удалось ликвидировать, однако на месте пожара было обнаружено тело ребенка. Как установило МЧС, 5 февраля мальчику исполнился бы всего год.



— Установлено, что мать погибшего ребенка в момент возникновения пожара находилась с двумя детьми 3 и 6 лет в соседнем доме, — отметили в пресс-службе ведомства. — Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Напомним, 12 января стало известно, что в Иглино умер 11-летний мальчик, который получил ожоги также при пожаре. Там загорелся жилой двухэтажный деревянный дом. В момент ЧП в доме находился только 11-летний школьник. Ребенка доставили в 18-ю больницу. Он получил 85% ожогов тела, и на 50% пострадали легкие. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Читайте также: В Ишимбайском районе Башкирии в пожаре погиб пенсионер

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС Башкирии