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В Ишимбайском районе Башкирии в пожаре погиб пенсионер

В Ишимбайском районе Башкирии в пожаре погиб пенсионер

22:36, 11 янв 2022

Сегодня, 11 января, в Ишимбайском районе Республики Башкортостан бушевал пожар, приведший к смерти человека.

В населенном пункте Канакаево вспыхнул огнем дом – жертвой пожара стал 65-летний местный житель. На месте инцидента работают специалисты, которым предстоит выяснить причины произошедшего.

С начала нового года в Башкирии произошло 166 пожаров, жертвами которых стали  семь человек.

Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии во время пожара спаслась 13-летняя девочка. По предварительным данным, в момент начала возгорания школьница находилась дома одна. Ей удалось вовремя покинуть жилище и избежать трагедии. 

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Теги: Ишимбайский район происшествия пожар
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