В Ишимбайском районе Башкирии в пожаре погиб пенсионер

22:36, 11 янв 2022

Сегодня, 11 января, в Ишимбайском районе Республики Башкортостан бушевал пожар, приведший к смерти человека.







В населенном пункте Канакаево вспыхнул огнем дом – жертвой пожара стал 65-летний местный житель. На месте инцидента работают специалисты, которым предстоит выяснить причины произошедшего.



С начала нового года в Башкирии произошло 166 пожаров, жертвами которых стали семь человек.



Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии во время пожара спаслась 13-летняя девочка. По предварительным данным, в момент начала возгорания школьница находилась дома одна. Ей удалось вовремя покинуть жилище и избежать трагедии.

Читайте также: В Гафурийском районе Башкирии в сгоревшем доме нашли останки молодого мужчины

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram