X
Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Дуванском районе Башкирии нашли двух пропавших друзей, уехавших кататься на снегоходе

В Дуванском районе Башкирии нашли двух пропавших друзей, уехавших кататься на снегоходе

11:21, 23 янв 2022

Вечером 22 января в службу спасения поступило сообщение о том, что двое мужчин заблудились недалеко от деревни Усть-Югуз Дуванского района.



Друзья уехали кататься на снегоходе, которой спустя какое-то время сломался. Однако все закончилось хорошо, местных жителей смог найти и забрать их друг, приехавший за ними на тракторе. Они благополучно добрались до дома.

— Во время дальних поездок через каждый час непрерывного движения на снегоходе рекомендуется делать кратковременные остановки для отдыха. В зависимости от длительности и дальности совершаемых поездок, снегоход должен быть обязательно укомплектован минимально необходимым набором инструментов, запасных частей и принадлежностей, которые могут понадобиться в пути или при аварийной ситуации.

Дальние поездки на снегоходе в одиночку представляют опасность. Вы можете израсходовать весь запас топлива, попасть в аварию или повредить свой снегоход. Дальние поездки следует совершать как минимум вдвоем.. Даже в этом случае обязательно скажите кому-нибудь, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться назад. Обязательно возьмите с собой сотовый телефон. Проверьте зарядку батареи. По возможности захватите прибор навигации, — напомнили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Кумертау провалившемуся в сугроб мужчине потребовалась помощь спасателей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.proural.info
Фото: pexels.com
Теги: Дуванский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: