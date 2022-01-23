В Дуванском районе Башкирии нашли двух пропавших друзей, уехавших кататься на снегоходе

11:21, 23 янв 2022

Вечером 22 января в службу спасения поступило сообщение о том, что двое мужчин заблудились недалеко от деревни Усть-Югуз Дуванского района.







Друзья уехали кататься на снегоходе, которой спустя какое-то время сломался. Однако все закончилось хорошо, местных жителей смог найти и забрать их друг, приехавший за ними на тракторе. Они благополучно добрались до дома.



— Во время дальних поездок через каждый час непрерывного движения на снегоходе рекомендуется делать кратковременные остановки для отдыха. В зависимости от длительности и дальности совершаемых поездок, снегоход должен быть обязательно укомплектован минимально необходимым набором инструментов, запасных частей и принадлежностей, которые могут понадобиться в пути или при аварийной ситуации.

Дальние поездки на снегоходе в одиночку представляют опасность. Вы можете израсходовать весь запас топлива, попасть в аварию или повредить свой снегоход. Дальние поездки следует совершать как минимум вдвоем.. Даже в этом случае обязательно скажите кому-нибудь, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться назад. Обязательно возьмите с собой сотовый телефон. Проверьте зарядку батареи. По возможности захватите прибор навигации, — напомнили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.



Ранее сообщалось о том, что в Кумертау провалившемуся в сугроб мужчине потребовалась помощь спасателей.





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Фото: pexels.com